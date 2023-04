Gatti avvelenati, emergenza nell'Agro: è il terzo comune colpito

Dopo i tanti episodi segnalati nei comuni di Roccapiemonte e Nocera Superiore, anche a Pagani sono stati scoperti casi di avvelenamento per due gatti randagi.

Nella giornata di ieri è stato trovato infatti senza vita, per strada, un secondo gatto. La scoperta ad opera di un cittadino in via Salerno, ma tempo prima medesima situazione era stata registrata in via Tommaso Fusco.

Sui due casi è stato allertato il servizio veterinario dell'Asl di Salerno, che effettuerà un sopralluogo sul posto nelle prossime ore. Nelle settimane scorse gli stessi episodi erano stati denunciati, anche in giorni differenti, nel comune di Roccapiemonte. Poi era seguita Nocera Superiore.

A Rocca qualcuno annunciò persino una taglia da 1000 euro per chi trovava o aiutava ad identificare le persone responsabili di aver avvelenato i gatti. Ora è toccato al comune di Pagani. Molti degli episodi già noti sono stati anche oggetto di denunce alle forze dell'ordine, con l'obiettivo di individuare chi materialmente lascia cibo con dentro veleno per strada, nelle zone dove spesso si trovano gatti randagi che vengono accuditi da qualche cittadino.