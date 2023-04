Neve a Montesano sulla Marcellana: lo spettacolo affascinante tra Magorno e Tardiano

Aprile innevato nel Vallo di Diano.

A Magorno e Tardiano, frazioni di Montesano sulla Marcellana, questa mattina sono arrivati i fiocchi di neve che hanno imbiancato le zone montane del paese valdianese.

Uno spettacolo molto affascinante e allo stesso tempo anche molto di freddo ma che non ha provato, per fortuna, disagi ai residenti. Non è solo.

Lungo la A2 del Mediterraneo c'è stata una grandinata molto ampia con imbiancamento del manto stradale.