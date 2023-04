Salerno, ecco le card granata autografate dai calciatori

Si è tenuto martedì mattina presso il centro sportivo «Mary Rosy» l'evento firmacopie delle card Sentimento Granata, contenute nel cofanetto Ar Card Collection di Creatiwa Studio. L'iniziativa, organizzata da Creatiwa Studio, ha visto i calciatori della Salernitana fermarsi dopo l'allenamento per scattare foto e autografare le card del progetto dedicato alla squadra granata. Il pubblico presente, composto da grandi e piccoli, ha potuto coronare il proprio sogno incontrando i propri beniamini e scattando foto ricordo.

Ar Card Collection Sentimento Granata è il nuovo format innovativo dedicato alla Salernitana, che offre ai tifosi l'opportunità di collezionare le card dei loro giocatori preferiti e di avere un pezzo unico della loro squadra del cuore. Il cofanetto, uscito a Natale 2022, viene ora integrato con nuove card in un box aggiuntivo da acquistare anche separatamente. Il progetto editoriale ufficialmente licenziato è come sempre impreziosito dalla realtà aumentata; grazie all’app MoreGlobe - disponibile per Android e iOS - è possibile rivedere interviste ai giocatori, goal e modelli 3d.