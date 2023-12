L'educazione tra coraggio e responsabilità: la figura di Mario Borrelli

Giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 14.30 presso l’Aula Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in Via Porta di Massa n. 1, si apriranno i lavori della due giorni di riflessione sulla figura di Mario Borrelli dal titolo “L’educazione tra coraggio e responsabilità: un viaggio nel pensiero pedagogico e nell’azione educativa di Mario Borrelli (1922-2007)”. Al fine di approfondire i temi che rappresentano la trama della riflessione pedagogica e politica di Mario Borrelli a cento e uno anni dalla sua nascita, la Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus e il suo Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli”, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Associazione Italiana Maestri Cattolici, la World Union of Catholic Teachers e la Fondazione AIMC, con il patrocinio del Comune di Napoli, di Siped e Sipeges hanno organizzato un convegno che prevede due giornate di incontri, dibattiti, riflessioni per esplorare l’attualità del pensiero di Borrelli e dell’esperienza educativa della “Casa dello Scugnizzo”, ponendole in relazione alle sfide educative che ci pone la società contemporanea in termini di povertà educativa e disagio sociale.

«La pedagogia di Borrelli è una pedagogia impegnata, che ha il preciso fine di delineare traiettorie di emancipazione e di riscatto sociale attraverso progetti di crescita condivisi, in cui tutti gli attori del patto educativo sono in gioco in un processo di reciproca trasformazione.

In questo senso l’educazione è una impresa comunitaria, in cui ciascuno gioca un ruolo cruciale e determinante, ed i contesti di vita e di lavoro, per avere una funzione educativa, devono essere strutturati in forma comunitaria. L’esperienza della “Casa dello Scugnizzo” ne è una testimonianza esemplare; accompagnare in percorsi di crescita e di riscatto “scugnizzi” che mai altrimenti avrebbero potuto avere un futuro date le loro condizioni di partenza ha senso, però, all’interno di un più ampio progetto di trasformazione sociale, che vede come primo imprescindibile impegno l’educazione alla pace, intesa come educazione al riconoscimento dell’altro, al rispetto, alla solidarietà».

Ricco il programma della due giorni.

Giovedì 14 dicembre appuntamento alle 14.30 presso l’Università degli Studi Federico II,

Dipartimento di Studi Umanistici, Via Porta di Massa 1, Aula Piovani

Saluti istituzionali: Maura Striano, Assessore alla scuola e alle famiglie; Andrea Mazzucchi, Direttore Dipartimento Studi Umanistici; Maria Rosaria Strollo, Coordinatrice della Sezione di Psicologia e Scienze dell’Educazione; Bianca Desideri, Direttore Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli” Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus; Esther Flocco, Presidente dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici AIMC; Giuseppe Desideri, Segretario Generale World Union of Catholic Teachers WUCT.

Interventi

Sessione I: Le fonti di una pedagogia impegnata: Mario Borrelli come educatore e intellettuale

Keynote speech: Jan De Groof, Università di Anversa, Presidente World Union of Catholic Teachers WUCT (on line)

Sessione II: Forme della pedagogia di comunità

Chair: Maura Striano, Università degli Studi di Napoli Federico II;

Keynote speech: Massimiliano Fiorucci, Università di Roma Tre

Chair:Stefano Oliverio, Università di Napoli Federico II

Paolo Vittoria, Università di Napoli Federico II; Valentina Paola Cesarano, Università Telematica Pegaso; Maria Rosaria De Simone, Università di Napoli Federico II, William Soares Dos Santos, Faculdade de Educaçao da UFRJ; Federica Festa, Università di Torino

15 dicembre 2023

Ore 9,00 presso Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa - Corso Vittorio Emanuele 292– Biblioteca Pagliara

Saluti istituzionali: Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Enricomaria Corbi, Direttore del Dipartimento di Scienze formative.

Interventi:

Sessione III: L’integrazione di ricerca sulla pace, educazione alla pace ed azione per la pace: l’esempio di Mario Borrelli e le sfide della contemporaneità

Chair: Pascal Perillo - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Keynote speeches: Domenico Simeone, Università Cattolica del Sacro Cuore, UNESCO Chair on Education for Human Development and Solidarity among Peoples;

Paolo Orefice, Università degli Studi di Firenze,UNESCO Chair on Human Development and Culture of Peace

Chair: Fabrizio Chello, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Giuseppe Desideri, World Union of Catholic Teachers WUCT; Giovanni d’Elia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Nunzia D’Antuono, Università degli Studi di Salerno; Rosa Indellicato, Università Telematica Pegaso

La due giorni si concluderà presso la Fondazione Casa dello Scugnizzo - Piazzetta San Gennaro a Materdei, 3

Saluti istituzionali: Antonio Lanzaro, Presidente della Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus

Interventi:

Sessione IV: L’esperienza pedagogico-sociale della Casa dello Scugnizzo tra storia e riflessione teorica

Bianca Desideri, Direttore del Centro Studi e Ricerche “Mario Borrelli” della Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus

Francesca Marone, Università degli Studi di Napoli Federico II

Enzo Ferrara, Presidente del Centro Studi Sereno Regis di Torino

La visita alla mostra fotografica permanente Mario Borrelli e i suoi Scugnizzi sarà a cura dell’Arch. Laura Bourellis, Consigliere Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus.

La mostra è stata realizzata dalla Fondazione in collaborazione con Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. S. Tommaso d’Aquino, Fondazione Fare Chiesa e Città, Archivio Storico Diocesano di Napoli.