Napoli, incentivare la lettura nei giovani: ultimo appuntamento del corso di formazione per docenti al Maschio Angioino

«Lib(e)ri: Integrazione della Reading Literacy nel sistema formale di formazione degli insegnanti» questo il titolo del corso di formazione per docenti campani organizzato dalla Fondazione Valenzi in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura, che vedrà il suo evento conclusivo Sabato 17 febbraio dalle 10 nella sede della Fondazione nel Maschio Angioino.



Il progetto ha coinvolto circa 50 docenti di diversi istituti secondari di secondo grado campani, con lo scopo di ampliare le conoscenze nell’ambito della formazione di giovani lettori.

Le finalità del corso di formazione per gli insegnanti sono state quelle di permettere la crescita delle capacità di comprensione del testo calibrata per settori e classi di età, come pure l'orientamento per le ricerche in Internet, per l’utilizzo dei libri di testo scolastici e l’elaborazione di testi. Le lezioni sono state svolte dai bibliotecari Maria Rosaria Bacchini, Stefania Castanò e Nicola Madonna.



Durante il progetto sono stati anche realizzati in bozza percorsi formativi per gli studenti sui temi della Reading Literacy, visite guidate presso soggetti della rete (musei, archivi, biblioteche) e presentazioni di libri presso le scuole con gli autori coinvolti dalle librerie partecipanti al progetto.



I docenti coinvolti nel progetto hanno ideato sei «guide tematiche» in sei diversi ambiti: umanistico-letterario, matematico, delle scienze naturali, storico-giuridico-filosofico, artistico e linguistico.

L’incontro finale sarà caratterizzato dalla presentazione delle sei guide tematiche realizzate e dalla consegna degli attestati.