La fondazione Valenzi organizza la celebrazione del giorno della memoria

La mattina di Venerdì 26 gennaio si svolgerà un incontro pubblico per affrontare il tema dell’odio razziale, dell’antisemitismo non solo in un’ottica storica, ma anche in chiave attuale, nel tentativo di analizzare il presente e la sua complessità, insieme al tema della resistenza antifascista e della lotta alle discriminazioni.



Caratterizza infatti l'evento la partecipazione attiva di alunni e studenti in particolare di coloro che si sono impegnati per il concorso «Io non dimentico» IV Edizione, realizzando un elaborato (video, racconto, disegno etc...) sui due temi di questa edizione:

• La resistenza a Napoli: 80° anniversario delle quattro giornate (nel 2023)

• Storie della Shoah: racconti di persecuzione razziale e diritti negati

All'incontro parteciperanno le autorità cittadine, la compagine della fondazione Valenzi, gli insegnanti, gli studenti.

Modera e conduce l'attore Fabio Cocifoglia.