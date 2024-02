«Napoletani nel mondo», prima edizione del premio di napoletanità: gli artisti vincitori

Riconoscere e premiare le eccellenze di Napoli. E’ stato l’obiettivo della prima edizione del premio «Napoletani nel mondo», che si è svolto giovedì 8 febbraio nel complesso turistico «Al Chiar di Luna» di Monte di Procida.

Il riconoscimento, promosso da «Napoletani nel mondo», la web tv in onda sui canali del digitale terrestre 68, v209 e 268, è nata per dare lustro agli artisti napoletani che si sono particolarmente distinti per la loro attività e che hanno contribuito a promuovere l’immagine di Napoli nel mondo.

A condurre la serata, con la direzione artistica di Luigi Rubiconti, sono Angela Bertamino ed Imma Illiano.

«Napoli fa tendenza - spiega Luigi Rubiconti direttore artistico dell’evento - e ogni forma di napoletanità funziona, ma questo noi che siamo napoletani l'abbiamo sempre saputo.

Questo premio si pone come finalità di supportare tutti gli artisti; a volte i media trasmettono solamente film, musical e spettacoli, ma quello che non fanno è supportare gli artisti. Ecco questo per noi è il primo passo in questa direzione».

I riconoscimenti sono andati a: Gianni Parisi, l’attore cinematografico amato da molti grandi registi in Italia e all’estero, protagonista di serial televisivi, da «Gomorra» a «I bastardi di Pizzofalcone», già indimenticabile interprete del teatro classico partenopeo; Ciro Capano, dalla tradizione della canzone «Di Giacca» a indiscusso protagonista del film di paolo Sorrentino «E’ stata la mano di Dio», vincitore del Leone d’Argento alla Mostra Cinematografica di Venezia e candidato agli Oscar; Domenico Sepe, scultore famoso per aver realizzato la statua di Diego Armando Maradona, il Cristo Rivelato e una statua dedicata al calciatore Paolo Rossi; Luigi Libra, ambasciatore della canzone di Napoli nel mondo, ideatore del progetto «Terra Viva» per la promozione e valorizzazione del territorio e delle eccellenze di Napoli e della Campania; Angelo Di Gennaro, attore napoletano, ama definirsi «Il comico al servizio del cittadino» durante la sua carriera ha realizzato numerosi interventi televisivi e partecipazioni in film di carattere nazionale riuscendo sempre a divertire il pubblico di ogni età; Giovanni Mauriello, straordinario musicista e grande attore di teatro e di cinema, già fondatore della nuova compagnia di canto popolare; Carlo Faiello, cantautore, compositore, musicologo e ricercatore, cultore e promotore della musica popolare partenopea, oltre che direttore artistico di molti eventi dedicati alla storia e alla tradizione musicale di Napoli.

«È una grande soddisfazione ricevere questo premio - ha sottolineato Gianni Parisi - e allo stesso tempo una grande responsabilità perché ci vede come veri e propri ambasciatori di Napoli nel mondo».

«È chiaro che fa sempre piacere - ha sottolineato Carlo Faiello - avere un riscontro e fa sempre piacere essere ricordati ed essere premiati, soprattutto se si tratta di un premio del genere. Vengo da questa tournée che ha toccato moltissimi Paesi e noto sempre che c'è un certo interesse per la nostra musica ,c'è sempre interesse per la nostra lingua che, anche se a volte non la capiscono, però ha un suono molto particolare e questo ci rende unici».

«Mi fa tanto piacere - ha evidenziato Ciro Capano - ricevere questo riconoscimento, perché riusciamo ad avere ancora molta più emozione e siamo spronati ad andare avanti. E’ anche un riconoscimento al mio modo di aver lavorato, con grande professionalità e con grande amore come mi è stato insegnato dai grandi artisti con cui ho lavorato»

La serata evento si è conclusa con il concerto della «swing orchestra» di Lello Pugliese.