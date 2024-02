Cosa fare a Napoli nel weekend di Carnevale: gli eventi dal 9 all'11 febbraio

Tra buon cibo, musica e tante iniziative interessanti, quale scelta migliore se non passare il Carnevale nella città del sole, del mare e del divertimento. Di seguito tutti gli eventi più iconici e tradizionali da non perdere da venerdì 9 a domenica 11 febbraio a Napoli.

Gli eventi

La seconda edizone del Carnevale «Sottencoppa»

Promosso dal Comune di Napoli, l'evento prevedrà ben tre giorni di festa sonora - a partire da sabato 10 a mercoleì 13 febbraio - tra i marmi della Chiesa di San Potito e le volte della Galleria Principe di Napoli, con aree destinate a laboratori aperti a cittadini e visitatori di ogni età.

Un Carnevale sonico, organizzato da Ravello Creative L.A.B. con la direzione artistica di Giulio Nocera, che vuole abbracciare una mondialità musicale, suoni capaci di popolare la città a partire da profonde specificità, come paradigma accogliente e molteplice.

Carnevale a Città della Scienza: il Darwin day

Domenica 11 febbraio, Città della Scienza celebra dalle ore 9 alle ore 17, il Carnevale in maniera originale ed educativa, proponendo un programma di entusiasmanti laboratori e attività tematiche legate al mondo animale e in particolare, ispirandosi al Darwin Day, al mimetismo e all’evoluzione.

Un’occasione unica per omaggiare il contributo prezioso che la teoria della selezione naturale di Darwin ha rappresentato per la storia della scienza e dell’umanità.

Carnevale in vigna per i 20 anni di casa Setaro

L’iniziativa - pensata da casa Setaro per condividere la gioia e l’allegria della festa del carnevale in un annata davvero speciale - si terrà domenica 11 febbraio a partire dalle ore 11.

Quest’anno, infatti, l’azienda spegne 20 candeline dalla nascita: un anniversario importante che la cantina vuole festeggiare con una serie di eventi in programma per tutto il 2024. L’appuntamento è in vigna a via Cifelli 10b a Trecase, un luogo sospeso tra Vesuvio e mare: gli ospiti avranno la possibilità di fare una passeggiata in vigna per conoscere meglio la filosofia aziendale e la bellezza del territorio attraverso il racconto delle sue peculiarità.

Per i bambini, sono previste diverse attività ludiche in compagnia di animatori già dall’arrivo in vigna.

Carnevale speciale a Pietrarsa con il «gran ballo delle favole»

Carnevale speciale a Pietrarsa con il «gran ballo delle favole» sabato 10 e domenica 11 febbraio al museo ferroviario nazionale l’appuntamento esclusivo di «ma dove vivono i cartoni?».



Tra locomotive storiche e treni unici al mondo su cui hanno viaggiato intellettuali, nobili e reali si aprono le danze.

Spettacoli

«Novecento» di Baricco in scena al Teatro CortéSe

Grande attesa al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, dove sabato 10 febbraio, alle ore 21.00, e domenica 11, alle ore 18.00, l'attore e regista Mario Mauro presenta il monologo teatrale «Novecento» di Alessandro Baricco, pubblicato da Feltrinelli nel 1994.

Una prova artistica suggestiva e intensa pronta a puntare, con le musiche composte ed eseguite al pianoforte da Carlo Berton.

«Pinocchio nella bottega delle meraviglie» alle Officine San Carlo

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle ore 19.00 presso la fabbrica urbana della creatività, la storia del famoso burattino, in un nuovo adattamento, si sposta nella magica bottega delle meraviglie.

Tra maschere, burattini e bambole, Geppetto e la fata testimoniano il potere senza tempo dell’immaginazione e della speranza. In scena si avvicendano i personaggi amati dai più piccoli: da Pulcinella e Pimpinella ad Arlecchino e Colombina, e ancora lo Schiaccianoci con i giovani soldati fino a Cenerentola con il suo amato principe e le sorellastre.

«Una storia al contrario» al Ridotto del Mercadante per ricordare i 100 anni dell'Unità

Dal 9 all’11 febbraio al Ridotto del Mercadante, Una storia al contrario, un progetto di e con Elena Arvigo, riduzione dal libro di Francesca De Sanctis ex giornalista de L’Unità.

Il 12 febbraio 2024 ricorre il centenario della nascita del giornale fondato da Antonio Gramsci L’Unità e oggi Arvigo e De Sanctis raccontano una vicenda personale e collettiva legata al noto quotidiano e ai tempi precari di oggi.

Musica

«Napoli Unplugged» presenta il concerto di Gnut

Questa sera, venerdì 9 febbraio alle ore 21 ci sarà il secondo appuntamento di «Napoli Unplugged», rassegna di musica d'autore organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano, arrivata alla seconda edizione, che si tiene all'Auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli con il concerto di Gnut.

Cantautore napoletano che da anni calca le scene musicali seguendo il suo cammino, unico e personale; un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo.