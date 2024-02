Saviano, al via l'edizione 2024 del Carnevale

«L'era delle donne al potere» per celebrare tra ironia e testimonianza l'universo femminile che si prende la rivincita dopo un percorso di emancipazione che ancora non può dirsi concluso. E così mentre dal palco di Sanremo la "rivendicazione" rosa è stata protagonista, a Saviano sarà uno dei temi degli 11 carri pronti a sfilare nel giorno di martedì grasso.

L'allerta meteo ha, infatti, solo rinviato i festeggiamenti per il Carnevale di Saviano, tra i più importanti d'Italia. Dopo la sospensione delle manifestazioni di domenica scorsa, domani, complice un clima più favorevole, i carri allegorici sfileranno per le strade della città. Le iniziative che il maltempo ha cancellato si terranno, invece, in settimana, oltre che domenica 18 febbraio.

Domani alle 15 la partenza delle macchine da festa realizzate dalle 13 associazioni del posto: si ispirano a temi frutto degli eventi attuali oltre che della fantasia degli ideatori.

E così troviamo "L’uomo tra realtà, immaginazione e fantasia", "Surece e galline se scannano, ntramènte o’ Tubbazz canta, sona e balla", "Rinascimento Siricano la bugia dell’unità d’Italia", "Libertà, Libertà", "Nel regno perduto la magia del carnevale", Le freak c’est chic", "Avengers", "Lilo & Stitch: Fressuriello-Hawaii andata e ritorno", "Inferno", "L’era delle donne al potere", "I Cavalieri della Torre", "L’anime dei Giovani Teglia".

«Ripartiamo dopo lo stop dovuto alle avverse condizioni meteo, ma abbiamo confermato una seconda sfilata per domenica 18 attese le moltissime richieste pervenute da tantissimi ospiti desiderosi di partecipare alla nostra festa», dice il presidente dell’associazione fondazione “Carnevale di Saviano”, Pasquale Napolitano.

«Finalmente è arrivato il momento tanto atteso dalla nostra comunità, la sfilata dei carri che tanto impegna tutte le generazioni nella realizzazione di una festa che ormai da tempo ha superato i confini regionali», osserva il sindaco Vincenzo Simonelli.

«Una macchina organizzativa definita in ogni suo aspetto per offrire a quanti arriveranno domani uno spettacolo eccezionale che la comunità di Saviano condivide con quanti amano questa festa», dice invece il Presidente del Consiglio comunale e delegato al carnevale Salvatore Falco.