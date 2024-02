Napoli, i piccoli cantori di Forcella cantano davanti all’antica pizzeria Da Michele

Martedì 13 febbraio, alle 12:30, saranno i «piccoli Cantori di Forcella» i protagonisti del carnevale tra i vicoli antichi della città, all’esterno della storica antica pizzeria Da Michele, a Napoli dal 1870.

L’ensemble corale, nata nel 2023 su input de l’altra Napoli coinvolge attualmente 20 bambini di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, provenienti dal quartiere di Forcella. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Sanitansamble che vede nella musica un valido strumento di lotta alla povertà educativa e, tramite la musica, i piccoli cantori allieteranno, martedì 13 alle ore 12:30, cittadini e turisti che si aggirano tra le strade del centro città.

L’ensemble si esibirà all’esterno dell’antica pizzeria Da Michele e proporrà il proprio repertorio per festeggiare il carnevale e dare testimonianza che attraverso la musica tutto è possibile rendendo ben visibile la rigenerazione anche di questo bellissimo quartiere cittadino. I cantori sono sostenuti da l’antica pizzeria Da Michele e, in occasione dell’esibizione, indosseranno delle t-shirt donate dalla storica famiglia di maestri pizzaioli che ha esportato il brand in tutto il mondo, ormai sinonimo di successo e capacità imprenditoriale.

Un incontro tra due mondi, quello profit e quello no profit, che sono legati dalla comune visione di sviluppo per il riscatto del territorio.

«Iniziative come queste permettono al concetto di comunità di diventare soggetto promotore del cambiamento e della crescita sociale – dichiara Antonio Lucidi, presidente di Sanitansamble. -. Forcella è un luogo che ha dato vita ad un intenso processo di crescita, tutti gli attori del territorio insieme hanno promosso azioni che lo stanno profondamente cambiando: tutto attraverso il recupero delle antiche tradizioni sociali e della cultura che lo permea. Imprenditori, terzo settore, parrocchie, scuola ed i cittadini concorrono al cambiamento. La musica è strumento di educazione e crescita e costituisce un modello magnifico di collaborazione per i bambini».

L’antica pizzeria Da Michele e Sanitansamble hanno promosso questa manifestazione a cavallo tra martedì grasso e san Valentino come augurio di amore e pace. Hanno dato appoggio e adesione anche la fondazione teatro Trianon e l’associazione dei commercianti A’ Forcella.

«Da amministratori di una pizzeria storica come la nostra, che ha oltre 150 anni di attività, abbiamo il dovere morale di guardare al territorio e sostenere ciò che di bello nasce a Forcella, dove c’è cultura, musica e bellezza – continuano Sergio Condurro e Francesco Ciotola, amministratori de l’antica pizzeria Da Michele – In particolare, coinvolgere i ragazzi dell’ensemble, che così giovani già partecipano a un progetto così importante, ci rende orgogliosi.

Possiamo dunque affermare che questa iniziativa è solo l’inizio di una bella collaborazione che andrà ancora molto avanti».