Napoli, La Terza Classe in concerto all’Auditorium Novecento

Appuntamento per il gruppo napoletano La Terza Classe oggi 9 febbraio 2024 all’Auditorium Novecento di Napoli per un concerto a supporto dell'ultima pubblicazione della band, “Us”.

All’attivo dal 2012, La Terza Classe (formata da Pierpaolo Provenzano, Rolando “Gallo” Maraviglia, Alfredo D’Ecclesiis, Michelangelo Bencivenga e Riccardo Antonielli) si è distinta da subito per le sue sonorità folk e bluegrass, affermandosi come un progetto in grado di attirare grosse fette di pubblico. I membri del gruppo vantano nel loro curriculum artistico cinque pubblicazioni tra EP e album; una lunga collaborazione con Joe Bastianich; esibizioni in Europa e in America, grazie anche alla partecipazione a Festival quali l’ SXSW festival di Austin, il Contact East Festival in Canada e il Neukölln Folk Festival in Germania; la partecipazione a programmi televisivi di Sky, oltre che l’utilizzo di alcune loro canzoni da parte della medesima emittente per programmi e spot pubblicitari.

L'ultimo lavoro della band. Artwork a cura di Antonio Stabile.

L’ultimo album, “Us”, pubblicato da Soundinside Records in distribuzione esclusiva per il mercato americano, è un'intima e sentita narrazione della bellezza e dell’importanza del viaggio come specchio di crescita ed umanità, così come ulteriormente suggerito dalla copertina del disco la quale raffigura una roulotte, “casa” per eccellenza della vita “on the road”. Spiccano in particolar modo i brani “Free Soul”, primo singolo estratto, “Broken Flower” e “Pier song”.

In occasione della data napoletana l’evento sarà doppio: alla 19:00 la band terrà una conferenza stampa con showcase e breve performance unplugged, durante la quale si racconteranno le origini dell’album e le ultime avventure oltreoceano e sarà possibile acquistare il cd. Il concerto comincerà alle 21:30 ed interverranno sul palco insieme alla band i musicisti Alfredo Pumilia, Marco Balestrieri, Alessandro de Carolis e Marcello Squillante. Acquistando il disco durante lo showcase della conferenza stampa, si ottiene uno speciale ticket che dà diritto al libero ingresso del live serale; per coloro che invece volessero assistere al solo concerto, è possibile acquistare il biglietto online su Etes o alla porta.