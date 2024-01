“L’invasione delle entità polinomiali” il debutto discografico dei Lëv

I LËV debuttano con un ep. dal titolo “L’invasione delle entità polinomiali” pubblicato oggi dalle label I Make Records / XXXV Live distribuito da Believe digital. Il gruppo dalle sonorità elettro-nostalgia e trip hop ha anticipato l'uscita discografica con il video-singolo “Une Étoile”. Oltre ai migliori store digitali potete ascoltare l'intero lavoro di 8 tracce anche su Bandcamp oppure Youtube.

I LËV, nome che omaggia i grandi maestri della letteratura russa, sono un anomalia musicale nella variopinta scena napoletana: non cantano in lingua madre bensì alternano inglese, francese, portoghese e italiano costituendo un progetto di inediti che fonde tessuti musicali elettronici e acustici.

La loro musica è radicata nell’ibridazione tra il concetto di musica/macchina e l’esperienza live dei suoi strumentisti.

Il gruppo, formato da Federica Mottola, Lucio Leone, Pasquale Gentile, Stefano Pinto e Antonio Canciello nasce nel 2021 con l’obiettivo di realizzare una fusione che integri la musica elettronica in un processo vivo d'ispirazione musicale di fine anni 90. Un movimento che mette in discussione il ruolo della macchina in relazione agli strumenti “suonati” e viceversa.

“L’invasione delle entità polinomiali” verrà presentato dal vivo con uno showcase il 20 febbraio presso l’Auditorium Novecento di Napoli in apertura della violinista, produttrice e attrice belga Catherine Graindorge già al fianco di Iggy Pop, Nick Cave, Warren Ellis, Debbie Harry e Mark Lannegan, Chris Eckman, Hugo Race, Pascal Humbert e Bertand Cantat, John Parish e Andrea Schroeder.