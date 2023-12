Natale 2023: l'Accademia RMA di Napoli pubblica un video lipdub per un augurio di Buone Feste molto speciale

Anno nuovo, nuovi inizi per l’Accademia di Musica RMA con sede al Parco Margherita di Napoli.

In occasione di queste feste natalizie, il centro di formazione musicale ha deciso di fare un augurio molto speciale, grazie ad un irriverente video lipdub realizzato appositamente per l'occasione.

Il video, che vede come protagonisti alcuni degli allievi dell’Accademia, è stato prodotto da G2 Studios e Gabri Gargiulo in collaborazione con Veevelo. La regia è a cura dello stesso Gabri Gargiulo e Andrea La Puca. Nel video, che ricalca uno stile di comicità sulla falsa riga di quanto proposto da The Jackal e Casa Surace, gli allievi si muovono cantando in modo creativo e dinamico tra gli ambienti di un vero e proprio teatro di posa, interpretando la canzone con le loro voci e i loro corpi. Il risultato è un montaggio divertente e coinvolgente, che trasmette a pieno lo spirito natalizio e la passione per la musica che sin dagli inizi anima l'Accademia, determinata a formare adeguatamente i futuri professionisti del settore musicale.

La direttrice della RMA, Lisa Starnini, non si è risparmiata dall’esprimere la sua grande soddisfazione per la realizzazione di questo video: nel voler augurare un felice Natale a tutti in un modo originale e fuori dagli schemi, di fronte alla proposta del progetto gli studenti e i docenti hanno infatti pensato che un lipdub fosse la soluzione perfetta, essendo questa una delle modalità di videomaking più ricorrenti e popolari attualmente.

La direttrice ha inoltre sottolineato quanto gli allievi stessi si siano divertiti a girare il video, regalando così un risultato sorprendente e positivo.

Il video in versione integrale e il making of a cura di Nicolò Opromolla, sono disponibili sul canale YouTube dell'Accademia e sui suoi canali social.