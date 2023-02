All'Acacia c'è Filippo Caccamo, comico-fenomeno del web

Dal web alla tv al teatro sempre con la battuta pronta. All'Acacia arriva, venerdì 10 febbraio alle 21 con unica data, Filippo Caccamo con "Tel chi Filippo".

Classe 1993, una laurea in Scienze dei Beni Culturali e in Storia e Critica dell’Arte all’Università Statale di Milano, il giovane monologhista dopo il successo sul web, dove più di 500mila persone fra Facebook, Instagram e YouTube seguono costantemente i suoi video, ha partecipato a due edizioni del programma televisivo Eccezionale Veramente su La7.

Sempre in televisione il 2019 è l’anno di approdo come monologhista a Colorado su Italia1. Il teatro rimane però il suo habitat, e dopo due tour in tutta Italia con lo spettacolo Le mille e una laurea, dove ha registrato il sold out al Teatro Nazionale di Milano, debutta con il nuovo show Tel chi Filippo!

Lo spettacolo ruota intorno al mondo della scuola rivisitato con ironia tra monologhi e canzoni. Filippo Caccamo reinterpreta la vita di professori, collaboratori scolastici, tecnici e segretari portando sul palco i suoi personaggi più conosciuti e amati e allargando lo sguardo ad altre tematiche come la crescita personale e le responsabilità che ne derivano, il rapporto con i genitori e con gli uffici pubblici. Uno show esilarante e coinvolgente, che ha registrato ovunque il sold out, in cui tutti potranno identificarsi: studenti, genitori di figli in età scolare, adulti che ricordano ridendo l'esperienza sui banchi.