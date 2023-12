Prima alla Scala, tensione Sala-La Russa: poi l'intesa. Entrambi nel palco reale insieme a Liliana Segre

La prima della Scala diventa un caso politico. La polemica nasce sul tema dell'assegnazione dei posto, in particolare riguardo al palco reale. Nel palco reale alla Prima di Don Carlo, che inaugura la stagione lirica della Scala, ci saranno fra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è presidente del teatro e, per la prima volta, la senatrice a vita Liliana Segre. Esattamente nella prima fila del palco reale ci saranno la moglie di La Russa, il presidente del Senato, accanto a lui Federica Belli Paci e poi la madre Liliana Segre e ancora il sindaco Sala e la compagna Chiara Bazzoli.

Prima della Scala 2023: tutti gli ospiti

La Russa: «Il sindaco sta pensando»

Ma secondo La Russa una decisione non sarebbe ancora stata presa. «Non è vero che il sindaco abbia già deciso dove ci sediamo, lui mi ha detto che sta riflettendo su quale può essere la disposizione migliore.

Sala: «Troveremo una soluzione»

Il sindaco Sala è intervenuto confermando di non aver ancora preso una decisione definitiva. «Troveremo una soluzione», in merito a dove siederà La Russa. Lui però conferma che sarà al fianco di Liliana Segre per quello che definisce un «messaggio politico» e che «il palco reale non sarà vuoto»