Francesco Taskayali in concerto a Napoli

Francesco Taskayali questa sera in concerto a Napoli, appuntamento esclusivo per il noto compositore neo classico di origine turca. Taskayali ha scelto l’Auditorium Novecento per presentare il suo nuovo album dal titolo Dreambox, uscito ieri e disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie al sostegno del Mic e di Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Si esibirà con il suo pianoforte nella splendida cornice dello storico studio discografico che ha visto registrare le più grandi voci del novecento napoletano.

La musica di Taskayali agisce come una sentinella dell'inconscio, svelando mondi che sfuggono alla visione ordinaria. Attraverso la sua esplorazione dei vari stati del sonno, il nuovo album si propone di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emozionante e fuori dall'ordinario.Taskayali possiede un talento straordinariamente eclettico, capace di innestare stili moderni e contemporanei nello studio classico. E' figlio di una cultura a cavallo tra Occidente e Medio Oriente.

La sua anima mediterranea e cuore cosmopolita ha una vita fatta di viaggi, musica e intimità.