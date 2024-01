“Dreamscape Unveiled” online il brano inedito di Francesco Taskayali

Pubblicato oggi per le label Arealive/Edizioni Sugarmusic/Believe il nuovo brano inedito del compositore Francesco Taskayali. “Dreamscape Unveiled” è il primo estratto dall’imminente nuovo album “Dreambox” del pianista e compositore italo-turco noto per le sue sonorità neo classiche dalle atmosfere oniriche ricche di pathos. La traccia è accompagnata dal videoclip per la regia di Alessandro De Palo & Giovanni Caloro e la produzione di Amarena pictures. L’album sarà presentato in esclusiva a Napoli domenica 21 gennaio con uno showcase live presso l’Auditorium Novecento.



Dopo la pubblicazione degli album e colonne sonore “Emre”, “LeVent”, “Flying”, “Wayfaring”, “Homecoming”, “Piano Waves”, “Nightlight”, “Pandataria”, oltre a lunghe tournée in Italia e nel mondo; Taskayali torna con un nuovo capitolo musicale ricco di fascino tutto da scoprire.

La traccia “Dreamscape Unveiled” è il primo paesaggio visivo di una persona che sta dormendo, aprendosi improvvisamente nel buio totale degli occhi. Il brano cattura l'inizio di un'invasione dell'inconscio in modo dirompente. Il videoclip associato al singolo mostra il compositore svegliarsi su un terrazzo, ritrovarsi nel mare insieme al suo pianoforte, in un contesto surreale e assurdo che è, al contempo, un'opera d’arte.

La musica di Taskayali agisce come una sentinella dell'inconscio, svelando mondi che sfuggono alla visione ordinaria.

Attraverso la sua esplorazione dei vari stati del sonno, l'album si propone di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emozionante e fuori dall'ordinario.

Taskayali possiede un talento straordinariamente eclettico, capace di innestare stili moderni e contemporanei nello studio classico. E' figlio di una cultura a cavallo tra Occidente e Medio Oriente. La sua anima mediterranea e cuore cosmopolita ha una vita fatta di viaggi, musica e intimità.