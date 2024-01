Alessio, il gran successo del concerto al Palapartenope

Successo al Palapartenope per il concerto dell’artista Alessio, «Ma si vene stasera», che si è svolto il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Sold out, tantissimi gli ammiratori e i follower che hanno riempito la struttura di Fuorigrotta regalando intense emozioni alla star neomelodica.

Quasi tre ore ininterrotte di spettacolo, trenta canzoni impreziosite da effetti speciali, coreografie, luci, colori, costumi, fuochi, palloni, coriandoli e tanta energia. Il pubblico, riscaldato dalla direttrice di palco, Ida Piccolo ha accolto con un immenso boato Alessio, che, nel corso della serata, ha fatto tre cambi d’abito, uno più particolare e trendy dell’altro, e per tutta la durata del concerto, con braccialetti luminosi, fasce nei capelli e il nuovo Cd in mano, “Le Origini”, omaggiato insieme al biglietto, ha urlato a squarciagola i successi del loro artista preferito.

Alessio ha cantato, ballato, parlato con la sua gente, si è raccontato, ha offerto uno spaccato della sua vita privata portando sul palco la moglie Anita Damiano, che, vestita con gli abiti di Lea Damiano, come direttrice responsabile, ha curato ogni dettaglio dello spettacolo, e i figli Martina e Mattia evidenziando, ancora una volta, come non ci sia nessuna barriera tra l’artista e l’uomo.

Apprezzato anche l’intervento comico di Tony Figo nei panni del suo mitico carabiniere, molto graditi i duetti con gli ospiti d’eccezione: Senza perdono con Stefania Lay, Ce suoffre ancora con Raffaello, Simme duje pazz’’nammurate con Nancy Coppola, Dammi un’occasione con Emiliana Cantone e quello con il fratello Gianluca.

Finale scoppiettante sulle note di Barbara tra fuochi, musica ritmata, coriandoli, balli sfrenati. Al termine Alessio, commosso, soddisfatto, stanco, ma felice si è fermato con tutti i fan che volevano un selfie con lui.