La Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André a 25 anni dalla scomparsa

Annuciata la 4° edizione de La Cantata Anarchica, evento dedicato a onorare la memoria del cantautore Fabrizio De André, che si terrà a Napoli, in contemporanea con numerose altre città italiane.

Dopo la prima edizione in Piazza del Plebiscito, ecco la seconda a giugno organizzata a Castel dell’Ovo, a causa delle restrizioni pandemiche. Il terzo ed il quarto anno torna alle origini nel luogo che unisce il lungomare ed il centro storico: l'11 gennaio, nella data in cui 25 anni fa il cantautore e poeta si spense. In un'atmosfera senza palco, gli appassionati canteranno e suoneranno le poesie di De André uniti in un cerchio, creando un vero e proprio concerto anarchico, dove le protagoniste sono le persone stesse, o come lo stesso cantautore le definiva, “anime fragili e salve”.

Ogni anno, nuove città si uniscono a questa iniziativa, espandendo la presenza in molte regioni italiane.

Ciò ha involontariamente creato un nuovo movimento, capace di riunire persone diverse, complici l'organizzazione ed alla comunicazione che hanno risvegliato la voglia di unire e celebrare insieme uno dei cantautori che ha scritto la storia della musica italiana.

La città partenopea è una delle tappe più celebri, poiché fu definita dal cantautore di origini genovese, la sua “patria morale”. Egli riteneva che, dopo Genova, ovvero la sua terra natia e la Sardegna, Napoli fosse l'unico luogo in cui avrebbe potuto vivere.