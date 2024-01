Muore Eduardo Tortora, la musica popolare perde il "cavaliere alato" di Serre

Feste, balli popolari, musica della tradizione ed una gioia infinita, Eduardo Tortora era un ballerino per passione che ha animato non solo la sua Serre, ma tanti piccoli e grandi Comuni della provincia ed oltre. Un infarto improvviso lo ha portato via alla sua famiglia e a quella grande comunità di appassionati che aveva incontrato in una miriade di eventi a cui ha partecipato.

Insieme a sua moglie, Adriana Giorgio, erano la coppia perfetta, con una sintonia di corpi ed anima, che oggi si spezza all'improvviso e per una tragica decisione del destino.

La musica e la danza del "cavaliere alato", così era chiamato Eduardo, perdono un protagonista unico, popolare, di grande umanità che il mondo, anche via social, saluta con un ricordo, un aneddoto, un saluto accorato.

A ricordarlo è anche il sindaco di Serre, Antonio Opramolla: "È un giorno triste per la comunità di Serre. La notizia della scomparsa di Eduardo addolora tutti profondamente.

Esprimo la mia più sentita vicinanza ai familiari dell’amico Eduardo; la sua improvvisa perdita lascia, nel cuore di quanti lo hanno conosciuto, un enorme ed incolmabile senso di vuoto. Che resti per sempre vivo il ricordo della sua allegria contagiosa. Buon viaggio Eduardo, grazie per l’immenso esempio di positività che ci hai saputo donare".