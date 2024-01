Ascea baciata dalla dea bendata, esce il sei: vincita da 56mila euro al SuperEnalotto

Si nasconde ancora il “6” nell'estrazione di SuperEnalotto di lunedì 8 gennaio, con il Jackpot che arriva a 42,8 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera, martedì 9 gennaio 2024.

È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 4 SS e 1 punto 4 da 55.811,59 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Ascea presso il punto di vendita Sisal Area Servizi Yes situato in Via Porta Rosa, SNC. La combinazione vincente è stata 20, 28, 42, 48, 51, 62 , J 72, SS 47.

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.