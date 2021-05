SuperEnalotto, Campania vincente: colpo grosso nel bar di Battipaglia

La Campania torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 15 maggio, come riporta Agipronews, è stato centrato un 5 del valore di 83.924,89 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar Pierino sulla Statale SS18 Taverna Maratea in località Battipaglia, in provincia di Salerno. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 153,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

