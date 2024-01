Nino Bruno e le 8 Tracce: fuori ora il nuovo singolo «Mamma mia che brutte facce»

Viene pubblicato oggi per Goodfellas Edizioni il nuovo singolo del gruppo «Nino Bruno e le 8 Tracce». «Mamma mia che brutte facce» è il primo singolo estratto dall’imminente nuovo album «UTOPIA-IA-O», il quarto album della cult band napoletana.

Dopo gli album «Cane telepate» (2009), «Sei corvi contro il sole» (2011), «Cuore deserto» (2015), l’ep «EHI DEI» (2018) e soprattutto la scrittura di «Every Single Moment In My Life Is A Weary Wait», brano portante della colonna sonora del film «This Must Be the Place» di Paolo Sorrentino.



La band formata, da Giulio Fazio (tastiere), Nino Bruno (chitarre e voce), Peppe Sabbatino (batteria), Massimiliano Sacchi (fiati), Zaira Zigante (voce), torna con un surreale nuovo capitolo musicale, affiancato dalla produzione artistica di Marco Messina (99 Posse) che ha curato il missaggio e ha collaborato alla produzione artistica.

«Mamma mia che brutte facce» è un brano breve, leggero, dal ritmo latino, costante, da ballare in un disco bar o in una festa, conversando, o da ascoltare perdendosi nel testo distopico.

Si apprezza particolarmente in automobile, durante viaggi brevi o lunghi. Allegro con un'ombra di inquietudine, giocosa a sua volta, ambiguo, spiazzante. Diverso da tutto quello che si può ascoltare in giro, ma anche da tutto quello che «NB e le 8 Tracce» hanno suonato fino ad oggi.

Istruzioni per l’uso: ha a che fare, sia pur molto indirettamente, con tutto il glam rock storico (Bowie, Gary Glitter, Marc Bolan, Roxy Music, Alice Cooper, New York Dolls, Blondie, Renato Zero, Kraftwerk, The Stranglers) e con l' IT-POP più particolare, sia d'epoca (Matia Bazar, Radius, Decibel), sia contemporaneo (Annalisa, La rappresentante di lista, Achille Lauro, Nada). In caso di pericolo, contattare Serge Gainsbourg.