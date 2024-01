Raf incanta alla "Notte Bianca e del Commercio" a Sarno

Un successo annunciato è così è stato. Raf incanta il pubblico de “La Notte Bianca, Notte del Commercio” a Sarno. Una nota dopo l’altra il palco è diventato un abbraccio immenso per migliaia di spettatori.

L’amore in note e versi, sentimenti ed emozioni raccontare dal palco in Piazza 5 Maggio. Pubblico in delirio per canzoni simbolo degli anni ‘80 e ‘90. Canzoni che sono colonne musicali di intere generazioni. Un evento, “La Notte Bianca, Notte del Commercio”, che è divenuto negli anni un simbolo di grande interesse ed attenzione, capace di riempire strade e piazze, di creare reale fermento economico, sociale, culturale.

È iniziato in grande stile l’anno 2024, con numeri record a Sarno, con migliaia di persone che hanno attraversato incuriosite le strade del centro cittadino animate da tante proposte di intrattenimento, animazione, spettacoli di musica e danza, show itineranti con trampolieri, food & drink.

Una vera cornice magica per lo shopping sotto le stelle con negozi aperti no-stop, saldi ed extra sconti.

L’evento promosso dall’amministrazione comunale con l’assessore al commercio, Francesco Squillante. Centrato in pieno l’obiettivo di promozione e valorizzazione territoriale e commerciale.