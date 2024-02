A Nola la presentazione del libro di Paolo Macry

Nola - “La destra italiana, da Guglielmo Giannini a Giorgia Meloni”: il libro dello storico Paolo Macry ha costituito lo spunto per riflettere sul ruolo delle destre nella storia repubblicana.

Nella sala dedicata a Luigi Cortile a Piazzolla di Nola ne hanno parlato, con l’autore, Domenico Tuccillo, già deputato ed ex sindaco di Afragola, l’avvocato Tammaro Chiacchio, l’imprenditrice Marilù Galdieri e Rosa Carillo Ambrosio presiedente della “Dies Artis Semper”. A fare gli onori di casa il sindaco di Nola, Carlo Buonauro: “La ricerca del complessivo substrato culturale ed ideologico che è a fondamento dell'esperienza della Costituente e del successivo percorso repubblicano non può non misurarsi anche alla luce del contributo del pensiero di Destra. La Comunità Nola, che mi onoro di guidare e di recente proclamata Città della tolleranza e del libero pensiero, ha ospitato un evento dall'elevato spessore scientifico, in linea con la sua millenaria cultura”.

L’incontro, moderato dal giornalista Franco Buononato, rientra nel percorso che l’associazione presieduta da Rosa Carillo Ambrosio ha avviato per accendere un faro sugli eletti campani all’Assemblea Costituente e sul contributo apportato alla Carta Costituzionale.