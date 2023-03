Nola, dopo 6 anni l'avvio del cantiere per le fogne di Piazzolla

L'iter era bloccato dal 2017 ed è stata una vera e propria corsa contro il tempo per impedire la perdita del finanziamento e la mancata realizzazione di un'opera importante per la popolosa frazione di PIazzolla.

«Il rischio di disimpegno delle risorse stanziate per la realizzazione delle fogne a Piazzolla era dietro l'angolo. Senza un intervento energico e convincente sarebbe naufragata la possibilità di assicurare alla comunità un servizio essenziale ed atteso da troppo tempo - dice il sindaco di Nola Carlo Buonauro a proposito degli interventi per la riqualificazione ambientale ed urbana a Piazzolla - in più avremmo iscritto l'importante infrastruttura nel triste elenco delle opere mai avviate e dei soldi pubblici sperperati. In pochi mesi, e fin dal nostro insediamento, abbiamo invertito la rotta riattivando l'iter ed impegnandoci a concludere i lavori entro il prossimo autunno».

Lunedì la cerimonia che segnerà l'avvio delle operazioni.

Alle 9,30, infatti, a via Napoli è in programma la riapertura ufficiale del cantiere, mentre alle 10 si terrà al conferenza stampa dal tema: Piazzolla oggi, storia di dignitosa normalità. All'incontro, organizzato nella sede della circoscrizione di via Costantinopoli, interverranno: Carlo Buonauro, sindaco di Nola; Massimo Russo, consigliere comunale delegato alla frazione Piazzolla; Giovanni Carrella, assessore ai lavori pubblici; Rosa Pascarella, dirigente dell'Ufficio tecnico comunale; Raffaele Coppola, coordinatore del distretto Sarnese Vesuviano dell'Ente Idrico Campano.