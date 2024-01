Lascia che la figlia disegni sul pavimento: «Le do un'infanzia felice e mi prendo cura del mio bambino interiore»

L'educazione dei figli rimane un tema di dibattito costante, un campo di battaglia sul quale combattono diverse metodologie, alcune più tradizionali e autoritarie, altre decisamente più permissive che fanno riferimento alla così detta "genitorialità gentile".

Il fatto che non ci sia un metodo universale, adatto a ogni situazione e individuo, fa sì che il dibattito si faccia spesso molto acceso, anche quando si tratta di decisioni apparentemente di poco conto, come è stato nel caso di Kira, una mamma che ha permesso alla propria bambina di due anni di disegnare sul pavimento.

È bastato un video di appena otto secondi per scatenare un forte dibattito sull'educazione dei figli e sull'impatto che può avere sul loro futuro il fatto di essere troppo permissivi...

o troppo poco. Kira, una giovane mamma, mostra il pavimento di casa sua, cosparso di colori e segnato da cerchi e linee di varie sfumature.

Sulla clip, scrive: «Prendermi cura del mio bambino interiore vuol dire anche permettere a mia figlia di due anni di colorare il pavimento mentre io sto cucinando. Me lo ha chiesto, prima, e ho detto di sì, poi mi ha domandato se potesse colorare il mobile, ho detto no e mi ha ascoltata. Sa che può disegnare solo qui. Si è divertita e si può pulire».

Nei commenti, le reazioni degli utenti sono state di diverso tipo. Qualcuno, infatti, ha espresso il proprio disaccordo rispetto all'essere troppo permissivi: «Non ti stai prendendo cura di niente, ti stai solo lasciando comandare a bacchetta da tua figlia. Ecco cosa c'è di sbagliato nei bambini di oggi, i genitori che vogliono far finta di essere loro amici».

La maggior parte delle persone, tuttavia, è in linea con la filosofia di Kira: «Mio figlio ha attraversato una fase in cui voleva colorare i muri, gli dicevamo sempre di no e lo faceva comunque. Alla fine gli abbiamo concesso il suo angolino e ha subito perso interesse. Alla fine vincono tutti».