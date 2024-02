Napoli, uno scudetto al Museo: il documentario Rai dal Mann con Neri Marcoré

C’è una teca all’ingresso del Museo Archeologico di Napoli. Celebra lo scudetto della squadra di calcio con una didascalia: «Il MANN festeggia una stagione capolavoro!» Basta questa immagine, unica nel suo genere e certamente insolita per un museo, per raccontare il rapporto simbiotico una delle più antiche e importanti istituzioni culturali al mondo per ricchezza e unicità del suo patrimonio, e la città di Napoli.

Un luogo raccontato dal documentario di Vanni Gandolfo “’O Museo” - prodotto da GA&A Productions in collaborazione con Rai Cultura, in onda mercoledì 14 febbraio alle 21.15 in prima visione su Rai per “Art Night” con Neri Marcorè. Un rapporto tra il museo e la sua città condensa sacro e profano, opere uniche e cultura popolare, e suggella il matrimonio tra le due anime di Napoli, cuore del meridione e città unica e irripetibile.

Da otto anni il MANN non è soltanto un museo, ma anche un punto di riferimento per la città di Napoli, un centro culturale e antropologico che unisce archeologia e società abbracciando i quartieri Forcella e Sanità, che il Museo mira a riqualificare con le sue iniziative.

Tra storia e contemporaneità, racconteremo la vita e il ruolo sociale di ‘O Museo – come lo chiamano i napoletani - nel percorso che lo porterà a essere il Museo del Futuro e il punto di riferimento di una delle città più amate al mondo.