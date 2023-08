Cadono calcinacci a Nocera Inferiore, sgomberati quattro appartamenti

Giorni fa, all’interno di un fabbricato storico di via Papa Giovanni XXIII a Nocera Inferiore, una minore è rimasta leggermente ferita a seguito della caduta di calcinacci. La piccola aveva riportato lievi escoriazioni. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118, i carabinieri ed anche il sindaco Paolo De Maio.

Nella giornata di ieri, dopo le verifiche strutturali del caso, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere allo sgombero di quattro appartamenti, in modo da prevedere nell'immediato dei lavori per la messa in sicurezza. È il risultato di un sopralluogo e lavoro congiunto di vigili del fuoco, tecnici del Comune e polizia municipale.

Stando alle informazioni raccolte, il crollo dei calcinacci del giorno prima sarebbe legato a delle infiltrazioni d'acqua nel solaio.

A differenza di via Cucci - dove il pericolo di crollo di un palazzo aveva determinato la chiusura dell'intera strada e lo sgombero di decine di famiglie - per via Papa Giovanni XXIII non sono emersi problemi di pericolo per chi passa con i mezzi o a piedi, con l'arteria che resta dunque regolarmente aperta al traffico.