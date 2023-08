L'adorazione sul pontile in viaggio per Lisbona apre la GMG della Pastorale giovanile di Salerno

Sono 128 i giovani della Pastorale di Salerno che stasera sbarcheranno a Lisbona per la Giornata mondiale della Gioventù dove sono attesi circa 345mila pellegrini partiti da tutto il mondo. Ad accompagnare la delegazione salernitana è il direttore della Pastorale giovanile, don Roberto Faccenda. L'attesa cresce e l'entusiasmo è alle stelle, la GMG è da sempre un momento di incontro, scambio, preghiera e conoscenza dell'altro che rinsalda e vede nascere connessioni tra i giovani di tutto il mondo.

La delegazione salernitana è partita il 31 agosto scorso in nave da Civitavecchia. Appena arrivati a bordo c'è stato un primo momento di festa con esibizioni di ragazzi della Diocesi di Salerno Campagna Acerno, con il chitarrista Hema e il rapper Danilo Muzic che hanno riscaldato la platea per l’ospite a sorpresa arrivato direttamente da Made in sud: mattatore della serata è stato il comico Pasquale Palma accompagnato da Diego Sommaripa. Poi festa di benvenuto con musica e deejay set. Al momento di festa è seguito il primo momento intenso di preghiera: una veglia di adorazione sul pontile della nave dal titolo «Camminando sul mare» preparata dalla Diocesi di Aversa. L’adorazione silenziosa è andata avanti tutta la notte, durante questo tempo, i numerosi sacerdoti hanno confessato ininterrottamente i pellegrini. La GMG inizia ufficialmente in mattinata con la catechesi dal titolo «La meta è il cammino» a cura del Vescovo Monsignor Angelo Spinelli e la messa di inizio presieduta del Vescovo Mons. Carlo Villani e concelebrata da tutti gli altri Vescovi e sacerdoti. In serata è previsto l'arrivo a Lisbona, domani sarà la volta delle prime attività in terra portoghese con l'immancabile visita a Fatima.

«Siamo molto felici di essere partiti, il gruppo è entusiasta, sappiamo che ci aspettano giorni intensi - commenta don Faccenda - Questo è un viaggio di fede, preghiera e accrescimento di ognuno di noi. Salerno ha avuto un percorso di avvicinamento a questa giornata molto sentito: ci sono ragazzi che sono alla loro prima esperienza e chi, invece, è un veterano. La partecipazione è cresciuta, questi ragazzi hanno voglia di stare insieme, di sentirsi parte di un unico disegno. Ciò che accomuna tutti è la voglia di sentire la Grazia, di farsi stupire ed arricchire.

Saranno giorni speciali».