Papa Francesco a Fatima: «Chiesa senza porte, è aperta a tutti». Stasera la veglia a Lisbona

E' forse stato uno dei momenti più emozionanti della visita di Papa Francesco in Portogallo. Momenti condivisi a pochi metri dai fedeli, e anche in un abbraccio con un bambino, e a migliaia di chilometri in giro per il mondo grazie a tv e social. Le parole del Pontefice sono state chiare e rassicuranti. Una porta aperta, quella della Chiesa, spalancata alle necessità dell'umanità: «La Chiesa è accogliente e senza porte, è un santuario a cielo aperto, non ha porte. Questa è la casa della madre nel cuore di questa piazza che evoca un grande abbraccio materno. Così sia nella Chiesa, che è madre: porte aperte per tutti, per facilitare l'incontro con Dio; e posto per tutti, perché ognuno è importante agli occhi del Signore e della Madonna».

Un momento simbolico a Fatima

Il Papa a Fatima torna dunque a chiedere una Chiesa aperta a tutti. «La cappellina in cui ci troviamo è una bella immagine della Chiesa: accogliente e senza porte, la Chiesa non ha porte così tutti possono entrare. Qui possiamo insistere perché tutti possano entrare perché è la casa della Madre» e «devono potere entrare tutti, tutti, tutti». Il Papa riprende il tema della Gmg: «Maria si alzò e andò in fretta» (dal Vangelo di Luca). La Madonna «è Nostra Signora della fretta», perché con premura risponde subito alle preghiere. «Va di fretta per stare vicina», e «ci indica sempre Gesù». «Guardiamo l'immagine di Maria» chiediamoci: «Che cosa c'è nella mia vita che mi preoccupa?». Il Papa invita a porre i problemi a Maria perché «Lei con il cuore segnala a Gesù perché venga». Nel Santuario di

Fatima, dove è arrivato il Papa, si è anche recitato il rosario con i giovani malati.

Si affidano a Maria i dolori del mondo e si prega per la pace: «Preghiamo per la pace. Sia concesso al mondo un duraturo tempo di pace»