Giornata mondiale della Gioventù, completato il quadro artistico della Società Operaia di Mutuo Soccorso

Ci sono volute 24 ore di lavorazione, tra giorno e notte, per completare il quadro artistico realizzato in piazza Umberto I dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant'Agata de' Goti in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e dedicato alla XXXVII Giornata mondiale della gioventù in programma a Lisbona.

«Il tappeto - spiegano dallo storico sodalizio santagatese - è dedicato alla Giornata Mondiale della Gioventù 2023, un incontro internazionale di spiritualità e cultura promossa dalla Chiesa cattolica e istituita da papa Giovanni Paolo II per riunire i giovani cattolici da tutto il mondo.

Quest’anno, la GMG si terrà dall’1 al 6 agosto a Lisbona e avrà come tema le parole del Vangelo: “Maria si alzò e andò in fretta”, la frase che apre il racconto della visita di Maria alla cugina Elisabetta dopo l’Annunciazione».

«Gli altri ‘eroi del cammino’ scelti dal Comitato Organizzatore Locale di Lisbona, sono i tredici santi e beati della Chiesa cattolica - aggiungono dalla Società Operaia commentando il quadro artistico - che hanno dedicato la propria vita al servizio della gioventù. I volti dei santi patroni raffigurati sono: San Giovanni Paolo II, San Giovanni Bosco, San Vincenzo, Sant'Antonio, San Bartolomeo dei Martiri, San Giovanni di Brito, beata Giovanna del Portogallo, beato Giovanni Fernandes, beata Maria Clara di Gesù Bambino, beato Pier Giorgio Frassati, beato Marcel Callo, beata Chiara Badano e beato Carlo Acutis».

Oltre alla Madonna ed ai tredici volti trovano posto, nello straordinario lavoro artistico realizzato dalla Società Operaia che copre per intero piazza Umberto I, anche il simbolo della "Croce" e nuovamente Giovanni Paolo II.

«Non manca - concludono dalla Società Operaia - il riferimento alla città di Sant’Agata de’ Goti che, attraverso questo tappeto artistico, partecipa al cammino verso il figlio di Dio».