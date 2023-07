Sant'Agata de' Goti, volontari al lavoro per ripulire la fontana di piazza Duomo

Senso civico, amore per il proprio paese e l'orgoglio di vivere in un luogo ricco di arte e di storia come Sant'Agata de' Goti. Questi i sentimenti che hanno animato Antonio Andreocci ed Alessio Augliese, due volontari, entrambi iscritti alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, che hanno deciso che alla fontana di piazza Duomo, quella sulla quale affaccia la cattedrale dell'Assunta, andava restituita la sua dignità di monumento.

Ed allora, anche in considerazione del fatto che da domani Sant'Agata sarà in festa per Sant'Alfonso Maria de' Liguori, che ricordiamo qui fu vescovo per 13 anni, si sono armati di secchi e scope ed hanno prima svuotato e poi ripulito la fontana.

«I nostri soci Antonio e Alessio - raccontano dalla Società Operaia -, armati di tanto olio di gomito, hanno provato a dare un nuovo volto alla fontana in piazza Duomo. Dopo averla ripulita a fondo non si sono fermati e hanno aggiunto altri pesciolini rossi. Ringraziamo tutti i volontari che hanno mostrato la loro vicinanza durante i lavori e l’amministrazione comunale per la gentile concessione».