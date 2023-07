Da Salerno a Lisbona, l'entusiasmante esperienza di 128 ragazzi per la Giornata mondiale per la Gioventù

Grande fermento tra i ragazzi di tutto il mondo, per la Giornata Mondiale della Gioventù in programma dal 1° al 6 di agosto, a Lisbona. Il 31 luglio, 128 le persone che si metteranno in viaggio con la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Soddisfatto per la massiccia partecipazione, l’Arcivescovo di Salerno Campagna, Monsignor Andrea Bellandi: «Quasi 130 ragazzi, esclusi altri che si recheranno a Lisbona con Associazioni e Movimenti, partiranno dalla nostra Arcidiocesi per vivere la GMG: è questo un dato decisamente incoraggiante».

Tema della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù sarà “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). In particolare, i 128 giovani dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno viaggeranno a bordo di 3 bus, insieme ad altri 37 ragazzi provenienti dalla Diocesi Amalfi-Cava, per dirigersi a Civitavecchia.

Da lì, tutti insieme, i circa 800 partecipanti campani, si imbarcheranno alla volta di Barcellona, prendendo parte ad una Adorazione Eucaristica notturna ed eventualmente alle Confessioni. Previsto, dunque, lo spostamento a Lisbona, da dove ci si metterà poi nuovamente in viaggio per una visita a Fatima. Il 3 agosto, quindi, i giovani, rientrati a Lisbona, accoglieranno Papa Francesco.

«La Diocesi della Campania ha inteso intraprendere questo viaggio insieme, promuovendo gemellaggi e favorendo momenti di incontro – ha spiegato il Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Don Roberto Faccenda- Attraverso la GMG è la Chiesa Mondiale che riparte, facendo riscoprire ai giovani la fede, il silenzio, la riflessione e la Gioia».