GMG, i salernitani in visita a Fatima: «Parte di un unico disegno»

Prosegue l'avventura portoghese per i 128 giovani partiti da Salerno, con la Pastorale Giovanile, per vivere l'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù. «Sono giorni di riflessione, preghiera e confronti - raccontano i ragazzi che fanno parte della delegazione campana che raccoglie circa mille giovani - è come sempre un'esperienza entusiasmante nella quale ci sentiamo parte di un disegno più grande, ci sentiamo accolti, capiti e siamo al centro di un incontro culturale che non esclude nessuno».

Ieri sono partiti da Mafra per arrivare a Fatima, dove i giovani della Campania si sono ritrovati ad ascoltare suor Angel Coelho che ha parlato della storia, del miracolo e dei protagonisti di Fatima. Successivamente c'è stata la messa internazionale dove Italia, Paraguay, Francia, Germania, Portogallo e altri paesi si sono ritrovati a celebrare insieme «come fossimo un solo cuore e una sola anima», dicono emozionati i partecipanti.

«Siamo arrivati poi al Parco Edoardo VII di Lisbona per riuscire a vedere il Papa, anche se solo da lontano - spiegano i giovani della Pastorale di Salerno - abbiamo ascoltato ciò che ha detto e questo è andato ben oltre le distanze fisiche di quel momento. Ha sottolineato che Gesù ha fiducia in ciascuno di noi, nonostante le nostre difficoltà e i nostri problemi. Ma la frase che mi ha colpito di più è stata: "Nella chiesa c'è posto per tutti, nessuno è di troppo". Tutti ci dobbiamo sentire amati, chiamati e voluti bene perché siamo fratelli e sorelle, figli di un unico Padre».