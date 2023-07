Salerno, il Carmine in festa per la sua Madonna: il calendario degli eventi

Il rione Carmine e tutta la cittadinanza di Salerno sono in festa per la Madonna del Carmine che sarà celebrata domani, domenica 16 luglio, secondo il programma consueto. Nel Santuario di piazzetta Bolognini, le celebrazioni avranno inizio alle 6.30 per proseguire ogni ora fino alle 9.30, quando il rito sarà presieduto dall'arcivescovo emerito Gerardo Pierro. Alle 11 il solenne pontificale celebrato dall'arcivescovo Andrea Bellandi e animato dal coro Daltrocanto, diretto dal maestro Patrizia Bruno. Durante la messa l'amministrazione comunale e quella provinciale offriranno alla Vergine l'olio per la lampada votiva che arde, per tutto l'anno, dinanzi al simulacro della Madonna del Carmine, che al termine sarà invocata con la Supplica. L'attesissima processione avrà inizio alle 19 dopo l'incensazione e la recita della preghiera del portatore.

Il corteo religioso che inizierà da via Carmine, uscendo dalla porta storica del tempio (uscita programmata alle 18.30), sosterà dinanzi alla chiesa dell'Immacolata, alla clinica Tortorella (dove si pregherà per gli ammalati e per tutti coloro che se ne prendono cura), alle chiese di San Demetrio e di Maria Santissima del Carmine e di San Giovanni Bosco, all'edicola votiva di via Iannicelli.

La processione sarà accompagnata dalla musica del complesso bandistico “Città di Salerno” e, al termine, si concluderà con i fuochi d'artificio.