Salerno, «IncontriAMOci»: fedeli e teologi a confronto nel solo del cammino sinoidale

«Nel solco del cammino sinodale: incontriAMOci»: è questo l’emblematico titolo dell’incontro che, promosso ed organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, si terrà il 20 maggio, alle 16, presso l’atrio del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il confronto tra movimenti, associazioni, terzi ordini e gruppi, per riflettere sul Cammino Sinodale, prestando attenzione, in particolare, al ruolo del laicato.

A rivolgere il suo saluto, in occasione dell’incontro introdotto dalla Segretaria della CDAL (Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali) della Diocesi di Salerno-Campagna –Acerno, Maria Rosaria Pilla, sarà l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi: «L’incontro del 20 maggio nasce dal desiderio della Associazioni laicali, riunite nella Consulta diocesana, di vivere un momento sinodale insieme, per farsi meglio conoscere e per dialogare, attraverso la presenza di esperti giornalisti, su temi di particolare interesse riguardo le circostanze storiche che stiamo vivendo», ha osservato monsignor Bellandi.

Previsti, quindi, il saluto del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e gli interventi di Mario Rosario Di Costanzo, Responsabile della CDAL della Campania e di Antonio Manzo, giornalista.

Le conclusioni saranno affidate ad Arturo Celletti, giornalista di Avvenire che intervisterà Gigi De Palo, Presidente della Fondazione per la natalità.