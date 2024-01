Napoli: pusher in scooter al Vasto sorpreso dalla polizia

Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Brindisi angolo via Bari hanno notato una persona che dopo aver ceduto denaro ad un soggetto a bordo di uno scooter ha atteso che quest’ultimo prelevasse qualcosa dalla tasca del giubbotto.



I poliziotti sono intervenuti prima che potesse concludersi il passaggio tra i due bloccando l’indagato, trovandolo in possesso di 10 involucri di cocaina del peso di 6 grammi circa e 150 euro.

Per tali motivi, il pusher, identificato per un 34enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.