Napoli: alcol a 13enni, blitz dei vigili ai baretti di Chiaia

Controlli nei locali della movida, nella zona di piazza dei Martiri a Napoli: gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della polizia locale hanno accertato che in un locale in via Ferrigni si somministrava alcol a minori. Il personale della polizia locale ha infatti assistito all'acquisto da parte di un quattordicenne e di una tredicenne di bevande alcoliche, i due ragazzini sono stati in seguito riaffidati ai genitori ed il titolare del locale deferito all'Autorità Giudiziaria.

Sul fronte della sicurezza stradale sono stati eseguiti controlli in via Mergellina, nella zona di via Orazio dove sono stati verbalizzati due veicoli senza assicurazione, un conducente che è stato sorpreso alla guida sprovvisto di patente ed è stato deferito all'autorità giudiziaria in quanto recidivo.

Anche al Vomero, nei pressi di piazza Vanvitelli e piazza degli Artisti la polizia locale ha messo in atto accertamenti: 4 i locali controllati senza riscontrare infrazioni mentre ad un venditore ambulante sprovvisto di autorizzazione è stata sequestrata la merce. 18 i veicoli verbalizzati per infrazioni legate alla sosta, due dei quali rimossi.