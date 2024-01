Attimi di paura nella centralissima zona di piazza Duomo per la caduta di un mattone da una delle pareti esterne di quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo Museo d'Arte contemporanea di Benevento e che da anni invece è stato ribattezzato «mamozio». Il crollo, avvenuto intorno alle 10,30 da un'altezza di circa dieci metri dalla facciata adiacente a via Giuseppe Pasquali, fortunatamente non ha causato danni alle persone. Resta, però, alta la preoccupazione per una struttura decadente che continua a perdere pezzi, come già in passato accaduto.

Dopo la segnalazione del crollo, sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Benevento, che dopo aver provveduto a transennare la zona, hanno messo in sicurezza l'intera area di percorrenza. Secondo la prima ricostruzione, il crollo sarebbe stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche. L'episodio ha creato grossi problemi di viabilità tra via Giuseppe Pasquali e via Ennio Goduti, un'arteria commerciale particolarmente trafficata nei weekend, con gli agenti della Polizia municipale in prima linea per gestire il traffico veicolare, andato in tilt in un orario di punta. Intanto, dopo un primo riscontro, da Palazzo Mosti fanno sapere che già nelle prossime ore partiranno tutte le necessarie verifiche del caso, con l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello, che ha già dato mandato per domani al dirigente del settore, Antonio Iadicicco, di predisporre con urgenza tutti gli accertamenti per valutare la sicurezza del luogo e stabilire se ci sono le condizioni per riaprire lo spazio recintato.

Il crollo di ieri mattina non è un caso isolato: lo scorso 27 settembre fu sfiorata la tragedia quando un pezzo di marmo colpì di striscio un 30enne beneventano che stava passeggiando sul marciapiede di fronte al Duomo. Ma gli incidenti si sono susseguiti anche negli anni precedenti: nel 2021 le forti raffiche di vento portarono via le tavole di legno che coprivano una parte della struttura, nel 2018 dalla facciata laterale che dà su via Ennio Goduti, sempre a causa del maltempo, caddero invece alcune assi fissate per nascondere la costruzione. Problemi che evidenziano la necessità di rivedere la sicurezza della costruzione.

«Stiamo cercando di manutenere l'opera ed infatti abbiamo disposto anni fa l'arretramento del cantiere, liberando il marciapiede, e su input del sindaco abbiamo rimosso la gru che dominava sull'edificio per tutelare la pubblica incolumità. Si faranno ulteriori verifiche anche dal lato di via Pasquali per mantenerlo in sicurezza. Poi l'imponderabile c'è sempre ma questo non vuol dire abbassare la guardia», spiega l'assessore alle Opere pubbliche, Mario Pasquariello.

«Sicuramente non possiamo ignorare il problema ma non possiamo manco abbattere la struttura prosegue il delegato municipale abbiamo ricevuto il finanziamento per la progettazione e siamo in attesa dello studio di fattibilità tecnicaeconomica». Per l'edificio di piazza Duomo, infatti, l'amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 750mila euro da parte della presidenza del Consiglio dei ministri vincendo il bando «Italia City Branding» e risultando tra le prime 30 città d'Italia. Ora la strada da seguire è quella del project financing «per reperire attraverso questa procedura le risorse per poi realizzare il progetto e completare l'opera» afferma Pasquariello. Nel dettaglio il progetto prevede al piano seminterrato la collocazione di un sito produttivo per la promozione del territorio e per lo sviluppo di attività connesse alla filiera agro-alimentare. Al piano terra, invece, sorgerà uno spazio urbano aperto e caratterizzato da ampi archi che creano scorci suggestivi sulla città; sullo stesso livello si collocherà un polo turistico per la promozione delle bellezze sannite, punto strategico da cui possono partire visite guidate per i turisti in città.

All'ultimo piano, dove si apre un'ampia terrazza panoramica, infine, sarà collocato un bar-ristorante che ospiterà eventi e degustazioni offrendo una vista suggestiva sul duomo storico della città. Intanto ieri il maltempo ha creato disagi anche nella zona alta della città, causando la caduta di un lampione dell'illuminazione pubblica in via Delcogliano, nei pressi dell'ospedale San Pio. Non si registrano feriti ma solo un rallentamento del traffico dovuto all'intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.