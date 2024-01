Forza Italia riconferma Rubano coordinatore provinciale

Il deputato Francesco Maria Rubano è stato confermato coordinatore provinciale di Forza Italia nel Sannio nel corso del congresso provinciale che si è svolto ieri a Telese Terme.

I suoi vice saranno cinque: Gerardo Giorgione, consigliere comunale a Palazzo Mosti; Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni; Arturo Leone Vernillo, la fascia tricolore di San Nicola Manfredi, Domenico Parisi, primo cittadino di Limatola e Michele Napoletano, ex sindaco di Airola.

"Forza Italia – ha spiegato Francesco Maria Rubano – sarà una casa di vetro.

Questo congresso vuole essere un momento di confronto delle idee da cui costruire una piattaforma programmatica che diventerà una grande assunzione di responsabilità politica per le scelte future. Il partito vuole avviare una nuova stagione di rilancio di questo territorio troppo spesso condannato ad una marginalità rispetto ai processi di sviluppo nazionale".

Oltre ai vertici provinciali gli iscritti hanno designato anche i responsabili dei vari settori. Saranno: Antonello Caporaso per gli Enti Locali, Massimo De Rienzo per l'Organizzazione, Mario Mirra per i Dipartimenti, Stefano Zollo per la Formazione, Fabio Solano per la Comunicazione, Carmine Cappelletti per le Adesioni, Sandro Rossi per amministrazione e tesoreria, Fiorenza Ceniccola sarà coordinatrice per il Movimento giovanile, Anna Iachetta per Azzurro Donna e Antonio Luciano per i Seniores (vice Aniello Mazzariello e Pasquale D’Agnese). I delegati nazionali che voteranno per il segretario nazionale a febbraio saranno invece Claudio Cataudo, Domenico Parisi, Artuto Vernillo, Fiorenza Ceniccola, Angelo Feleppa, Mario Mirra, Anna Iachetta, Giuseppe Alois, Nicola Izzo, Massimo De Rienzo, Fabio Solano, Stefano Zollo, Gerardo Giorgione, Vincenzo Fuschini e Francesco Maria Rubano.

I membri del coordinamento provinciale: Sandro Crisci, Augusto Simeone, Antonio Falco, Nico Ambrosone, Sabrina Morante, Sebastiano Ceniccola, Tommaso Mortaruolo, Pasquale Cutillo, Salvatore Caporaso, Chiara Caggiano, Graziella D'Agostino, Giuseppe Alois, Nella Procaccini.