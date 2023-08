Napoli, piovono calcinacci da un palazzo in piazza Vanvitelli

Piovono calcinacci da un palazzo in piazza Vanvitelli a Napoli.

Il distacco di materiale dal cornicione, per fortuna, non ha provocato danni alle persone.

La parte del marciapiede della centralissima piazza del Vomero, interessata dal cedimento, è stata prontamente transennata in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

L'episodio ripropone, ancora una volta, il problema della manutenzione dei palazzi e edifici storici di Napoli.