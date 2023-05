A Pietrelcina una fiaccolata per i malati oncologici

A Pietrelcina, paese natale di San Pio, il prossimo 28 maggio, si terrà 'Una Luce per la Vita', la fiaccolata per i malati oncologici organizzata da ‘The Power of Pink’ e Futuridea con il patrocinio del Comune. Si partirà alle ore 17,30 dal parco Colesanti dove sarà celebrata la santa messa accompagnata dal soprano Teresa Sparaco e dal maestro Antonella Frattolillo.

Alle 19 inizierà la fiaccolata verso Piana Romana dove l'arrivo è previsto alle 20,30. Concluderà la benedizione finale dell'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca.

Secondo Carlo Iannace, anima dell'organizzazione e primario della Breast Unit di Senologia dell’ospedale Moscati di Avellino, ed in base alle adesioni pervenute sinora saranno in migliaia i partecipanti.