Valle Telesina, la Rocca dei Rettori dà il via libera al restyling della provinciale 79

Consegnati dal settore infrastrutture della Provincia di Benevento i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 79 San Salvatore Telesino-Telese Terme-Cerreto Sannita. Ad annunciarlo, in una nota, il presidente Nino Lombardi, il quale precisa che verranno spesi 200mila euro lungo l'arteria estesa circa 7 chilometri. Gli interventi sono stati finanziati nell'ambito di un programma del Ministero delle Infrastrutture per la sicurezza nella viabilità.

Il settore tecnico della Rocca dei Rettori, in considerazione dello stato di usura del manto stradale e di altre criticità, ha predisposto un progetto che prevede la demolizione di pavimentazione stradale, la risagomatura del piano viabile e il ripristino dello stesso mediante tappetino.