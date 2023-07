Pnrr, il Comune cerca cinque professionisti

Pubblicato un avviso per la ricerca di figure professionali per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, l’avviso del Comune di Caserta è destinato a conferire degli incarichi professionali, con un contratto della durata di tre anni, a cinque professionisti, così suddivisi: due funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo; un funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale; un funzionario esperto analista informatico; un funzionario esperto amministrativo giuridico.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caserta (www.comune.caserta.it), in home page e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

Il candidato dovrà compilare la domanda di ammissione alla selezione esclusivamente online, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Il candidato dovrà accedere alla piattaforma informatica reperibile all’indirizzo https://servizionline.comune.caserta.it, con Spid personale o Carta di Identità Elettronica. Una volta terminata la registrazione, potrà compilare il modulo online presente nella sezione “Istanze online”.

«Con questo avviso – ha dichiarato l’assessore al Personale, Annamaria Sadutto - proseguiamo l’attività di potenziamento dell’organico dell’Ente comunale intrapresa lo scorso anno. Con tali figure professionali andiamo a rinvigorire alcuni settori degli uffici comunali, che hanno un ruolo fondamentale e che svolgono funzioni strategiche per l’andamento della cosa pubblica. Il nostro obiettivo è utilizzare tutti gli strumenti disponibili per incrementare l’organico onde accrescere sempre più le capacità gestionali e procedimentali della nostra Amministrazione. E non è finita qui».