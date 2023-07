Caserta, in arrivo 5 milioni per il rifacimento del manto stradale

Il Comune di Caserta ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro che consentirà di effettuare dei lavori di rifacimento del manto stradale, attraverso l’apposizione di un moderno asfalto drenante, in 14 arterie, in diverse zone della città. Le risorse fanno parte dei finanziamenti Pnrr. I lavori comprenderanno anche la posa in opera di pavimentazione drenante per la superficie occupata dai marciapiedi, l’apposizione di alberi e aiuole, la sistemazione di marciapiedi esistenti non interessati dall’intervento di riqualificazione con pavimentazione drenante, la realizzazione di vasche di accumulo in cemento armato per il riutilizzo delle acque meteoriche per usi irrigui nei terreni di coltivo in varie zone della città, la creazione di un sistema di bacini di accumulo e dispersione nel terreno delle acque meteoriche, per evitare allagamenti nei punti critici del territorio comunale.

«Ancora una volta – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – siamo stati in grado di intercettare delle risorse nell’ambito del Pnrr che ci consentiranno di mettere in sicurezza diverse strade della città.

In un momento come quello attuale è fondamentale essere sempre attenti alle opportunità che i finanziamenti dell’Unione Europea concedono agli enti locali. Anche in questo caso abbiamo lavorato bene e questo intervento contribuirà a potenziare un’attività che per noi è di primaria importanza».