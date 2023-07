Stragi sulle strade, le vittime salgono a cinque: morto anche il veterinario 26enne

Sangue sulle strade nel weekend, salgono a cinque le vittime degli incidenti stradali. Dopo i decessi del 18enne di Vitulazio Antonio Lubrano, del 31enne di San Marcellino Antonio Di Fraia, del 65enne Giancarlo Navarro di Alife e del 32enne ghanese di Teano Festus Nortey (tutti nel giro di poche ore), è deceduto dopo un giorno di agonia il 26enne medico-veterinario Gabriele Panarello, di Vairano Patenora, coinvolto nell'incidente avvenuto all'alba di domenica mattina lungo la strada provinciale di Sant'Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise, nel corso del quale era morto il 32enne di origine ghanese Nortey Festus, manager aziendale di Teano.

Il giovane professionista era a bordo di una Fiat 500 in cui viaggiavano Festus e altri due ragazzi, e che si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, con un autocarro, il cui conducente è rimasto ferito.

Gabriele è deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasportato d'urgenza per l'aggravarsi delle condizioni dal Pronto Soccorso dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

I familiari del 26enne, assistiti dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, hanno presentato una denuncia alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia; il pm cui è affidato il fascicolo, Sergio Occhionero, dovrebbe nominare anche un ingegnere esperto nella ricostruzione dei sinistri stradali. Panarello, Festus e gli altri due ragazzi residenti a Caianello (entrambi feriti ma non gravi) stavano tornando da una serata in discoteca.