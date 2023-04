Sicurezza stradale sull'ex Statale Sannitica San Leucio-Vaccheria, il consigliere Napolitano chiede autovelox

Dopo il rifacimento del manto stradale della ex Strada Statale Sannitica tratto San Leucio-Vaccheria, il consigliere comunale di Fdi Pasquale Napoletano presenta al sindaco e al consiglio comunale una mozione per «ad avviare un confronto ed un dialogo operativo con la Polizia municipale, con gli organi competenti e con la prefettura al fine di valutare e provvedere con urgenza ad installare dispositivi autovelox fissi nelle due direzioni per la misurazione della velocità e l’accertamento delle violazioni ove risulta frequente l'infrazione dei limiti posti».

L'avvocato meloniano, infatti, premette che in quel tratto stradale il limite di velocità di 30 chilometri orari non viene rispettato e molti sono gli incidenti che si verificano. Inoltre denuncia la sensazione di insicurezza più volte presentata dai cittadini.

Proprio per questo sarebbe da verificare la possibilità di installare «dissuasori ad effetto ottico e/o valutare l’installazione di dissuasori elettronici di velocità, con schermo che indichi la velocità dei veicoli in avvicinamento e lampeggio al superamento della soglia impostata ovviamente in linea con le possibilità concesse dal codice della strada, al fine di scoraggiare gli automobilisti indisciplinati dal superare i limiti di velocità, e nel contempo garantire l’incolumità dei cittadini tutti in generale e degli abitanti di San Leucio e Vaccheria in particolare».