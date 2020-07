Innovation Village diventa “live”. Da principale manifestazione di promozione dell’innovazione nel Centro-Sud, il network si trasforma in evento virtuale per dare vita a un canale tematico sempre disponibile e aggiornato, con talk, contenuti, formazione ed eventi. Si parte giovedì prossimo, 9 luglio, con la prima giornata interamente live: dieci ore di diretta streaming per un fitto programma di convegni e seminari, best practice, approfondimenti su soluzioni tecnologiche e incentivi, e sessioni formative.



A Innovation Village Live 2020 focus sul Green Deal, il pilastro principale della nuova strategia europea annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen con l’obiettivo di rendere l'economia dell'Ue sostenibile e di coniugare innovazione, sviluppo e sostenibilità. Un piano di investimenti pari a mille miliardi di euro di cui si parlerà a IV Live - dopo gli indirizzi di saluto di Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village - con Enrico Giovannini, economista e statistico, portavoce dell’ASviS; Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania; Claudia Brunori, Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea; Emanuele Della Volpe, Ceo di Green Tech Solution.



A seguire (10.45), l’assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania, Valeria Fascione, interverrà sull’ecosistema dell’innovazione in Campania. Saranno raccontate le storie, le esperienze e i risultati dei progetti finanziati dalla Regione Campania in ambito Ricerca&Innovazione e presentate le sfide tecnologiche lanciate sulla piattaforma Open Innovation Campania.



Nel pomeriggio, spazio a Health 4.0. La crisi Covid ha messo alla prova l’ecosistema innovativo campano per trovare risposte digitali e non solo di immediata e futura utilità. Ne discuteranno alle 14.30, con Valeria Fascione, Paolo Netti, Direttore Crib Federico II, IIT Napoli; Ciro Verdoliva, Commissario straordinario Asl Napoli 1; Luigi Carrino, Presidente Dac con respiratore made in Campania; Fabio De Paolis, Ceo di Naxe; Sabino Di Matteo, Site Director, Operations Novartis.



“Digital Transformation in Sanità per fronteggiare emergenza Covid” è invece il titolo del webinar delle 16.15, con Annamaria Schena, Direzione Villa delle Ginestre; Lucio de Paolis, Direttore dell’Avr Lab del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento; Pierpaolo Di Bitonto, Head of Research & Development Grifo multimedia; Pasquale Arpaia, Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - Università degli Studi di Napoli Federico II, referente Bca brain computer interface.



Altri meeting nel corso della giornata riguarderanno l’innovazione sociale e le politiche urbane, il turismo culturale e agro-sociale e i modelli a sostegno del new business nell’era post-Covid. Previste anche singole interviste ai protagonisti dell’innovazione.



Infine, KforB e TecUp presenteranno un programma di incontri e approfondimento sulle nuove opportunità per il finanziamento di programmi di ricerca e innovazione delle imprese; tre incontri che si avvalgono di qualificate collaborazioni, fra cui la rete europea Enterprise Europe Network, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli e la rete dei Revisori Legali Revilaw. Sui temi dell’economia circolare, già parte dello European Green Deal, la testimonianza di Mario Malinconico, Direttore di Ricerca del Cnr e rappresentante per l’Italia nell’International Science Council.



A chiudere la giornata, alle ore 17.30, la prima puntata del format Innovation Village Talk, dialoghi sull’innovazione moderati da Barbara Gasperini. Interverrà, insieme all’assessore Fascione, Rosella Vitale, responsabile Area Gestione Programmi, mentre alcune imprese presenteranno le esperienze di Digital Export.



IV Live è promosso da Knowledge for Business con la collaborazione di Regione Campania. È co-organizzato con Sviluppo Campania ed Enea – Enterprise Europe Network. © RIPRODUZIONE RISERVATA