Rione Acquaviva, si parte con i lavori di rigenerazione

Via libera alla rigenerazione del quartiere Acquaviva con la riqualificazione di marciapiedi e strade e la realizzazione di piste ciclabili. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione assi viari esistenti, riorganizzazione percorsi ciclo-pedonali, verde attrezzato e decoro urbano” da realizzarsi nel quartiere Acquaviva, per un importo complessivo di circa 4,2 milioni di euro. Tale intervento rientra nell’ambito del Pnrr e in particolare del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) che ha in dotazione un finanziamento totale di 15 milioni di euro.



Queste risorse saranno impiegate per cambiare completamente volto al quartiere più popoloso della città, con interventi che riguarderanno la riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, la creazione di un ampio percorso ciclopedonale, l’apposizione di nuovo arredo urbano, la modifica e l’integrazione dell’impianto fognario e dello smaltimento delle acque, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di nuova segnaletica stradale e la riqualificazione delle villette.

«È un progetto di importanza epocale – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – che cambierà completamente volto al quartiere Acquaviva, il più popoloso della città, che necessita di interventi importanti.

Strade completamente riqualificate, nuovi marciapiedi, un percorso ciclabile che si estenderà fino al confine con San Nicola La Strada, rifacimento di tutte le villette comunali: l’intera area sarà interessat a da una totale rigenerazione».